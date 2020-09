Berlin (ots) - Florian Schroeder und Serdar Somuncu sind das neue Dreamteam des Polittalks. Für den radioeins-Podcast "Schroeder & Somuncu" haben sich die zwei Titanen des gesprochenen Wortes zusammengetan. Start ist am 7. September 2020.Die beiden Satiriker, bekannt durch meinungsfreudige Auftritte bei radioeins und im rbb Fernsehen, sind schon jeder für sich eine Wucht. Aber im Doppel und mit geballter Kraft unterziehen sie die politisch-gesellschaftliche Großwetterlage einer Analyse, die man so noch nie gehört hat. Dabei gehen Schroeder und Somuncu immer einen Schritt weiter als die anderen und denken einen Gedanken mehr. Denn mit der einen entscheidenden Frage, die so nie gestellt wurde, legen sie den Finger in die Wunde."Schroeder & Somuncu - Der Podcast" wendet sich alle 14 Tage dem Wahnsinn der Republik und der ganzen Welt zu. Mit erbarmungsloser Härte wird bewertet, verspottet und abgeurteilt, was so alles schief gegangen ist in den vergangenen Tagen. Und manchmal, wenn es sein muss, wird auch gelobt. Politik, Promis, Sport, Boulevard - alles ist Thema. Aktuell, schnell und lustig."Schroeder & Somuncu" - ab Montag, 7. September 2020, 13.00 Uhr, alle 14 Tage auf radioeins.de, in der ARD Audiothek, auf Youtube (dort auch mit Video!), bei itunes und Spotify.Pressekontakt:Presseanfragen:Elisabeth SchwiontekTel. 030 / 97 99 3 - 12 111rbb-presseteam@rbb-online.dePublikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. (030 oder 0331) 97 99 3 - 21 71Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4697884