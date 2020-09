DGAP-Ad-hoc: vPE WertpapierhandelsBank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Endurteil des Landgerichts München I vom 27.08.2020 über die Nichtigkeit der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der vPE WertpapierhandelsBank AG zu den Tagesordnungspunkten 10, 12 und 14



04.09.2020 / 13:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 04. September 2020 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Endurteil des Landgerichts München I vom 27.08.2020 über die Nichtigkeit der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der vPE WertpapierhandelsBank AG zu den Tagesordnungspunkten 10, 12 und 14 Mit Endurteil vom 27.08.2020 hat das Landgerichts München I, 5. Kammer für Handelssachen entschieden, dass 1. der Beschluss in der ordentlichen Hauptversammlung der vPE WertpapierhandelsBank AG vom 23.10.2019 zu Tagesordnungspunkt 10 über die Neuwahl des Herrn James Wathan zum Mitglied des Aufsichtsrates nichtig ist, 2. der Beschluss in der ordentlichen Hauptversammlung der vPE WertpapierhandelsBank AG vom 23.10.2019 zu Tagesordnungspunkt 12 über die Neuwahl des Herrn Tamás György Wéber zum Mitglied des Aufsichtsrates nichtig ist und 3. der Beschluss in der ordentlichen Hauptversammlung der vPE WertpapierhandelsBank AG vom 23.10.2019 zu Tagesordnungspunkt 14 über die Neuwahl des Herrn John Patrick Matthews zum Mitglied des Aufsichtsrates nichtig ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Kontakt: Rechtsanwalt Axel Bierbach Schwanthalerstrasse 32, 80336 München

Telefon: +49(89)54511125

Telefax: +49(89)54511444

Email: info@mhbk.de Kontakt:

vPE WertpapierhandelsBank AG / Herr Wolfgang Huber

Maximiliansplatz 17

80333 München

Tel: +49 (0)89 296 491

Fax: +49 (0)89 225 060

Unternehmen: vPE WertpapierhandelsBank AG, Maximiliansplatz 17, 80333 München, Deutschland, Telefon: 089/296491, Fax: 089/225060, E-Mail: info@vpeag.de, Internet: www.vpeag.com ISIN: DE0006911605, WKN: 691160

