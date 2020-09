DJ Umweltministerium will Nachbesserungen am EEG-Entwurf

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesumweltministerium von Svenja Schulze (SPD) fordert Korrekturen an der geplanten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) aus dem Haus von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Es enthält eine Reihe guter Ansätze, wir sehen aber noch Verbesserungsbedarf", sagte Schulzes Sprecher, Stephan Gabriel Haufe. Das Ministerium bringe sich in der laufenden Ressortabstimmung zu dem Gesetzentwurf ein.

Das Umweltministerium will damit sicherstellen, dass das Ökostromziel von 65 Prozent bis 2030 erreicht werden kann. "Wichtig ist uns auch, dass die Kommunen von Investitionen in erneuerbare Energien profitieren", sagte Haufe. Der Entwurf für das EEG 2021 sieht unter anderem Zahlungen von Windparkbetreibern an Kommunen vor. Ziel der Reform ist es, den Ausbau von Solar, Wind und Biomasse deutlich zu beschleunigen.

