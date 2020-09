DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Personalie

Erfolgreiche Vertragsverlängerung im Vorstand der Sport1 Medien AG



04.09.2020 / 14:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Erfolgreiche Vertragsverlängerung im Vorstand der Sport1 Medien AG Der Aufsichtsrat der Sport1 Medien AG, an der die Highlight Communications AG eine Mehrheitsbeteiligung hält, hat die Verträge des Vorstandsvorsitzenden Olaf Schröder und von Dr. Matthias Kirschenhofer, Vorstand Recht und Finanzen, bis zum 31. Dezember 2024 verlängert. Damit setzt die Sport1 Medien AG auf Kontinuität und Stabilität in der Führung. Olaf Schröder (49) ist seit August 2017 Vorsitzender des Vorstands der Sport1 Medien AG (bis 1. Januar 2020 Constantin Medien AG). In dieser Funktion koordiniert er die Vorstandspolitik und verantwortet die strategische Entwicklung der Sport1 Medien AG, die M&A-Aktivitäten, Kommunikation, Personal sowie die Aktivitäten der SPORT1 MEDIEN Tochtergesellschaften mit der Sport1 GmbH, der Magic Sports Media GmbH, der Match IQ GmbH, der PLAZAMEDIA GmbH und der LEITMOTIF Creators GmbH. Zugleich ist er auch weiterhin Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH. Dr. Matthias Kirschenhofer (51) wurde im September 2017 zum Vorstand der Sport1 Medien AG (vormals Constantin Medien AG) berufen. In dieser Funktion verantwortet er unter anderem die Bereiche Finanzen, Recht, Compliance und Investor Relations. Zugleich ist er auch weiterhin in der Geschäftsführung der Sport1 GmbH und der Magic Sports Media GmbH tätig, jeweils verantwortlich für den Bereich Vermarktung. Bernhard Burgener, Delegierter des Verwaltungsrats der Highlight Communications AG:

«Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Vertragsverlängerung mit Olaf Schröder und Dr. Matthias Kirschenhofer weiterhin auf ein bewährtes Team zählen dürfen, das in dieser herausfordernden Zeit für Kontinuität und Stabilität in der Führung des Konzerns steht.» Über die SPORT1 MEDIEN Gruppe: Die Sport1 Medien AG ist ein international agierendes Medienunternehmen mit Sitz in Ismaning bei München. Mit ihren Tochterunternehmen Sport1 GmbH, Magic Sports Media GmbH, Match IQ GmbH, PLAZAMEDIA GmbH und LEITMOTIF Creators GmbH deckt die SPORT1 MEDIEN Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette im Sportbereich ab: SPORT1 als führende 360 -Sportplattform im deutschsprachigen Raum mit ihren TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Kanälen, MAGIC SPORTS MEDIA als Vermarktungsunternehmen in den Bereichen Wetten, Poker, Casino und Lotto, die Full-Service-Sport-Event- und -Beratungs-Agentur Match IQ als Partner von Verbänden, Ligen und Klubs bei der Internationalisierung, Spieltags-Abwicklung sowie der Organisation von Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen sowie PLAZAMEDIA als führender Content-Solution-Provider im Sport- und Entertainment-Bereich für sämtliche Medienkanäle und LEITMOTIF als Consulting-Unit und Anbieter von integrierten Kommunikationslösungen für Unternehmen und Marken. Diese Marktpositionierung bietet einzigartige Möglichkeiten für Kunden und Partner, darunter werbetreibende Unternehmen und Agenturen, Medienhäuser, Plattformanbieter, Sportverbände, -ligen und Klubs. .

04.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de