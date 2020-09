Aldi Süd hat angekündigt, weitere 1.500 Ladestationen auf den Parkplätzen seiner Filialen zu errichten. Damit würden mehr als 75 Prozent der Filialen des Discounters über mindestens einen Ladepunkt verfügen. Wie das Fachportal "Lebensmittelpraxis" schreibt, sollen noch in diesem Jahr 200 Filialen eine neue Ladestation erhalten. In der Folge sollen pro Jahr rund 300 Ladestationen errichtet und in Betrieb ...

