Das hat richtig gerumst! Im Zuge des gestrigen Kursrutsches an den US-Aktienmärkten ging der Dow Jones Industrial Average um 808 Punkte bzw. 2,78 % zurück. Der marktbreitere S&P 500 - Index verlor 114,5 Punkte bzw. 3,2 %.Allerdings waren der S&P 500 wie auch der Technologieindex NASDAQ in den vorangegangen Sitzungen auf jeweils neue Allzeithochs gestiegen.Was bedeutet dies nun für den weiteren Verlauf bis zur US-Präsidentschaftswahl?Ein Blick auf die mittelfristige Entwicklung des S&P 500 zeigt, dass dieser sein Allzeithoch vor dem Corona-Schock im März 2020 Ende August überschritten hat. Damit ist die Vermutung widerlegt, dass sich der Markt in Form eines Doppeltops konsolidiert.

