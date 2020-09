FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 14.00 Uhr:

- Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt: Grüne wollen Aktuelle Stunde zum Fall Nawalny, RTL/ntv - Bundesregierung will Doppelförderung bei E-Autokauf wieder ermöglichen, HB - Die FDP will Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im Steuerfall Warburg aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister im Bundestag ins Kreuzverhör nehmen, Funke - Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac erhält von der Bundesregierung eine Finanzspritze von 252 Millionen Euro für die beschleunigte Entwicklung und Produktion eines Corona-Impfstoffes, Business Insider - Linksfraktion fordert: Bafin soll Konzerne mit Finanzsparten wie BMW und Siemens überwachen, HB

bis 06.00 Uhr:

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus, sind für Verkürzung von Corona-Quarantänezeit, Welt - CSU-Chef Markus Söder: Union sollte nicht glauben, dass Bundestagswahl einfach wird, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert wenige Tage vor einem geplanten Autogipfel im Kanzleramt weitere Kaufprämien für Fahrzeuge und kündigt Vorschläge gemeinsam mit Bayern und Baden-Württemberg an, Rheinische Post - FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff: Angriff auf Nawalny ist ein Zeichen der Schwäche, Passauer Neue Presse - Der Chef des Bundestags-Wirtschaftsausschusses, der Linken-Politiker Klaus Ernst, hält auch eine Verstrickung der USA in den Mordanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny für denkbar, Rheinische Post - CSU-Chef Markus Söder bleibt skeptisch: 'Einheitliche Regeln im Sport wichtig', Zeitungen der Funke Mediengruppe - Ärztepräsident Klaus Reinhardt begrüßt Unionsforderung nach 5000 neuen Medizinstudienplätzen als "starkes Signal", Neue Osnabrücker Zeitung - CSU-Chef Markus Söder: Bei Weihnachtsmärkten noch Zeit für gute Planung, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 01.00 Uhr:

- CSU-Chef Markus Söder fordert Senkung der Energiepreise/will Weihnachtsmärkte mit Auflagen erlauben/zurückhaltend über die Siegchancen der Union bei der Bundestagswahl, Interview, Funke - Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat berufsrechtliche Schritte gegen Mediziner angekündigt, die bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ärztliche Kollegen verunglimpfen und beleidigen, Funke - Der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko wird nicht auf der Sanktionsliste der EU erscheinen, Welt - Wegen des versuchten Mordes am russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny appelliert Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko an Altkanzler Gerhard Schröder, auf Ruhegehalts-Ansprüche aus seiner Amtszeit zu verzichten Bild

bis 23.45 Uhr:

- US-Justizministerium reicht gegen Google in kommender Woche Klage ein, NYT - BVI und GDV beschweren sich bei EU-Kommission übers Preisgebaren von S&P, Moodys und Fitch, BöZ - Henkel arbeitet am eigenen Start-up-Portfolio, BöZ

- Bet-at-home baut auf Nachholeffekte, Interview mit Co-Chef Michael Quatember, BöZ - Effizienzsteigerungen von Gesco verzögern sich, Interview mit Finanzchefin Kerstin Müller-Kirchhofs, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Die Allianz forciert den Verkauf seiner Software-Tochter, HB - SAP-Mitgründer und Curevac-Mehrheitseigentümer: "Wir wollen das Rennen um den besten Impfstoff gewinnen", Interview, HB - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betont Notwendigkeit von Nord Stream 2, Interview, HB - Deutsche Bank-Chef Christian Sewing fordert von Europa: Nur wer einig ist, der kann auch streiten, Gastbeitrag, FAZ - "Apple hat den ehrgeizigsten Klimaplan", Gespräch mit Lisa Jackson, Vizepräsidentin für Umwelt, FAZ - Angesichts des milliardenschweren Bilanzbetrugs bei Wirecard sieht die Bundesregierung Reformbedarf bei der Abschlussprüferaufsichtsstelle (Apas), HB - Bundesfinanzministerium will strengere Regeln für Wertpapiergeschäfte von eigenen Mitarbeitern und denen der Finanzaufsicht, HB - Nach dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalnyj hat Norbert Röttgen (CDU), der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, einen Stopp des Baus der Gaspipeline Nord Stream 2 gefordert, Interview, FAZ - Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff hat bis zur Aufklärung des Falls Nawalny ein Moratorium für den Bau von Nord Stream 2 gefordert, Welt - Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, plädiert im Fall des vergifteten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny für eine harte Reaktion der EU, will aber dennoch am Pipelineprojekt Nord Stream 2 festhalten, Wiwo - Gesundheitspolitiker plädieren für kürzere Quarantänezeit bei Corona-Verdachtsfällen, Welt - Hamburgs Opern-Intendant Georges Delnon warnt vor tiefgreifenden Corona-Folgen für die Hochkultur, Interview, HB - Die Privatbank Warburg hat in der Cum-Ex-Affäre offenbar intensiv versucht, Einfluss auf die Hamburger Regierung zu nehmen, um einer Steuerrückzahlung in Höhe von rund 90 Millionen Euro zu entgehen, Zeit - Ex-Bundesbankchef Axel Weber warnt vor den Langfristfolgen der Corona-Krise: "Keine schnelle Erholung", Interview, HB

