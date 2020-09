(shareribs.com) Frankfurt / New York 04.09.2020 - Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitagmittag wieder etwas fester, die jüngste Korrektur hat ein günstiges Einstiegsniveau geschaffen. Die Agrarfutures an der CME klettern deutlich. Die Sojabohnen am Chicago Board of Trade konnten im gestrigen Handelsverlauf auf ein Zwei-Jahreshoch klettert. Dabei sorgt die anhaltend hohe Nachfrage aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...