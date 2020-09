Berlin (ots) - Jens Spahn (CDU) ist als Bundesgesundheitsminister Deutschlands oberster Corona-Krisenmanager. Wie reagiert er auf die wachsende Corona-Wut im Land? Welche der Maßnahmen waren aus heutiger Sicht ungerecht oder übertrieben? Und wann rechnet er mit dem Impfstoff?BILD stellt "Die richtigen Fragen" an den Bundesgesundheitsminister. Am Sonntag, 6. September 2020 ist Jens Spahn um 21.45 Uhr zu Gast bei BILD Live und Moderator Paul Ronzheimer, Stellvertretender Chefredakteur BILD.Im Anschluss an das Live-Gespräch diskutiert BILD-Chefreporterin Karina Mößbauer mit einer Journalisten-Runde über die wichtigsten Aussagen des Ministers.Der BILD Talk "Die richtigen Fragen" ist jeden Sonntag um 21.45 Uhr live bei BILD.de sowie bei BILD auf Youtube und Facebook zu sehen sowie auf dem Fernseher über IPTV bei waipu.tv und über die BILD Smart-TV-App.Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEUnternehmenskommunikationAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.axelspringer.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/4697949