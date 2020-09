DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 26 / 2020) mit der Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG Isolierungen



04.09.2020 / 14:49

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



04. September 2020 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 26 / 2020) mit der Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG Isolierungen Stuttgart, Deutschland, 04. September 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG Isolierungen bekannt. Mit 16 Niederlassungen und rund 400 Mitarbeitern im gesamten Bundesgebiet bietet der Flachdachexperte seinen privaten, gewerblichen und kommunalen Auftraggebern ein flächendeckendes Netz für den Service von der Planung bis zur Fertigstellung von Bauwerksabdichtungen, Dachabdichtungen und Dachbegrünungen. Holl gehört damit zu den führenden Unternehmen in Deutschland für diese Leistungsbereiche. Kornelis de Vries, Geschäftsführer Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG Isolierungen: "Bei der Suche nach einer neuen Unternehmenssoftware war die komplette Abdeckung der wichtigsten kaufmännischen und technischen Geschäftsprozesse mit einer einzigen durchgängigen Softwarelösung eine grundlegende Voraussetzung. Ebenso wichtig war uns die konsequente Abbildung unserer etablierten Unternehmensstrukturen. Bei RIB überzeugte uns von Anfang an die umfassende Funktionalität der Module für die Projektabwicklung gleichermaßen wie die für den Finance- und HR-Bereich. Mit der Einführung der iTWO 4.0-Plattform und den ergänzenden Baustellen-Apps werden die Mitarbeiter künftig mobil arbeiten und ihre Effizienz enorm steigern können. Des Weiteren versprechen wir uns von der RIB-Unternehmenslösung eine hohe Flexibilität für unser ausgefeiltes Berichtswesen." Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Mit diesem Vertragsabschluss hat sich ein weiteres erfolgreiches Unternehmen aus dem Bereich Handwerk für unsere Unternehmenslösung entschieden. Dies zeigt, dass mit Hilfe von iTWO 4.0 nicht nur komplexe Bauprojekte umgesetzt werden können, sondern dass sich auch die Arbeitsabläufe kurz laufender Baumaßnahmen damit optimal abbilden lassen. Mit der Entscheidung für die RIB wird Holl die Vorteile einer durchgängigen Digitalisierung seiner gesamten Geschäftsprozesse erreichen."

Über die RIB Gruppe



Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

04.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de