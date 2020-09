Der Automobilkonzern PSA und das Mineralölunternehmen Total werden zukünftig gemeinsam Batterien bauen. Das Joint Venture plant, die Batterien an einem Standort in Deutschland und einem in Frankreich zu fertigen. Der französische Automobilkonzern PSA kooperiert mit seiner deutschen Tochter Opel mit dem französischen Ölkonzern Total und dessen Nürnberger Firmentochter Saft. Das gemeinsame Joint Venture trägt den Namen Automotive Cells Company (ACC) und soll Batteriezellen für den Einsatz in Elektroautos herstellen. Die Total-Tochter Saft bringt das Know-how für die Batterieentwicklung in das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...