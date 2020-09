DJ PTA-Adhoc: Schumag Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung der Schumag Aktiengesellschaft vollständig platziert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Aachen (pta024/04.09.2020/14:35) - SCHUMAG Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung der Schumag Aktiengesellschaft vollständig platziert

Die von der Schumag Aktiengesellschaft (ISIN DE0007216707/ WKN 721670) am 17. August 2020 beschlossene Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital wird in voller Höhe durch Ausgabe von 1.999.999 Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil in Höhe von EUR 1,00 am Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen zu einem Bezugspreis von EUR 1,05 je Aktie durchgeführt.

Die Bezugsfrist ist am 2. September 2020 um 12:00 Uhr abgelaufen. Die Gesellschaft gibt hiermit bekannt, dass sämtliche Neuen Aktien platziert wurden. Die nicht von den Bezugsberechtigten gezeichneten Neuen Aktien wurden im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung erfolgreich bei bestehenden Aktionären der Gesellschaft platziert.

Mit Durchführung der Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 2,1 Mio. zufließen. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft verwendet werden und zudem den seit 2019 laufenden Sanierungs- und Restrukturierungsprozesses der Gesellschaft erfolgreich abschließen.

Über die Schumag Aktiengesellschaft: Die Schumag Aktiengesellschaft produziert hochpräzise Teile aus Stahl, welche nach Kundenzeichnung in unterschiedlichen Stückzahlen, auch bis in den Millionenbereich, gefertigt werden. Im Bereich Normteile stellt die SCHUMAG Produkte für den Formen- und Werkzeugbau her. Zudem stellt die Gesellschaft Zeichnungsteile her.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.schumag.de

Aachen, 04.09.2020 SCHUMAG Aktiengesellschaft Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Schumag Aktiengesellschaft Adresse: Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen Land: Deutschland Ansprechpartner: Marian Bogatzki Tel.: +49 2408 12-320 E-Mail: marian.bogatzki@schumag.de Website: www.schumag.de

ISIN(s): DE0007216707 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin

