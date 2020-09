An der Wall Street geht die Tendenz des Leitindexes vor dem Wochenende aufwärts.Der Dow Jones startete mit einem leichten Plus von 0,17 Prozent bei 2.341,05 Punkten in den letzten Handelstag der Woche.Noch vor Börsenstart haben Anleger mit Spannung die Arbeitsmarktdaten für den August erwartet.Außerhalb der Landwirtschaft wurden in den USA im August 1,37 Stellen geschaffen. Volkswirte hatten mit einem Beschäftigungsaufbau von 1,32 Millionen gerechnet. Der für Juli gemeldete Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...