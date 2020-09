Es ist mittlerweile zwölf Jahre her. Damals setzte Jürgen Klopp direkt nach seinem Amtsantritt beim BVB in der Abwehr nicht auf Erfahrung, sondern auf junge Talente. Am deutlichsten wurde dies in der Abwehrzentrale. Statt der Ü30-Abwehrspieler Christian Wörns und Robert Kovac setzte der heutige Liverpool-Trainer auf Mats Hummels und Neven Subotic - beide gerade einmal 19 Jahre alt. Schnell wurde der Dortmunder "Kinderriegel" berühmt. Subotic und Hummels beeindruckten durch starke Leistungen. Klopp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...