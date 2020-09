Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac erhält für die Forschung an einem Corona-Impfstoff eine Finanzspritze des Bundes in Höhe von 252 Millionen Euro. Das bestätigte am Freitag ein Sprecher des Unternehmens, an dem sich auch der Staat beteiligt hat. Zuvor hatte Business Insider darüber berichtet.Das Bundesforschungsministerium hatte vor Monaten ein Sonderprogramm zur Beschleunigung der Forschung an einem dringend benötigten Impfstoff gegen das Virus gestartet. Ende Juli hatte das Ministerium Curevac ...

