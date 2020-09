04.09.2020 - NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) nähert sich ganz, ganz langsam einem wichtigen Event: Der NIKOLA World vom 03.12. bis zum 05.12.2020. Auf diesem Event soll das geplante Massenprodukt der Elektro-Pick-up Badger vorgestellt werden. Die Vorbestellungen sollen angeblich sehr gut bereits laufen - wohlgemerkt die Vorbestellungen mit Anzahlung. Befeuert durch ein besonderes Marketingargument: Die Höhe der geleisteten Anzahlung bestimmt gleichzeitig den möglichen Rabatt auf den Listenpreis; "To generate interest, and to increase the number of reservations made, Nikola said it will match ...

Den vollständigen Artikel lesen ...