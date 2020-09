Die Aktie von GR Silver Mining nähert sich langsam wieder seinem Allzeithoch. Der Silberexplorer könnte nun aber mit einer Reihe von News wieder in Fahrt kommen. Die potenziellen Katalysatoren stehen schon fest.

Aktie wieder im Aufwärtstrend

Schon seit dem Märztief hatte die Aktie von GR Silver Mining (0,83 CAD | 0,52 Euro; CA36258E1025) kräftig Fahrt aufgenommen. Zum einen lieferte man gute Bohrergebnisse von dem Silber-GoldProjekt San Marcial. Zum anderen hatte man von First Majestic die benachbarte Plomosas-Liegenschaft erworben. Und diese historische MIne hat es in sich. Neben Massen an Daten zur Geologie und einer ordentlichen Infrastruktur beinhaltete der Erwerb auch mehr als 400 Bohrkerne, die noch gar nicht ausgewertet worden waren. Viele dieser Bohrkerne stammen aus den vergangenen Jahren und sind somit auch glaubwürdig.

Das Allzeithoch wieder in greifbarer Nähe

Die GR Silver-Aktie hob dann ab Juni mit dem Silberpreis kräftig ab und markierte ...

