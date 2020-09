Die Wirecard-Affäre beschäftigt unverändert Anleger, Justiz und Politik. Auch in unseren Gesprächen mit Investoren ist die insolvente Skandalfirma immer wieder Thema, obwohl die Aktie bekanntlich nie im Portfolio des DWS Concept Platow Fonds enthalten war. Die Deutsche Börse AG hat ebenfalls reagiert und eilig ihre Regeln geändert, um den Schandfleck noch vor der regulären Überprüfung im September aus ihren Auswahlindizes werfen zu können.In der zweiten Augusthälfte war es endlich so weit: Wirecard flog aus DAX und TecDAX. Durch das Stühlerücken in den Indizes, das auch Veränderungen bei MDAX und SDAX nach sich zog, stiegen gleich zwei Titel aus dem DWS Concept Platow Fonds auf: LPKF in den TecDAX und Hornbach-Baumarkt in den SDAX. Das sehen wir natürlich gerne, wenn auch nur als Bestätigung einer guten Kursentwicklung und damit indirekt unserer Arbeit. Auf unseren Investmentprozess haben Indexveränderungen hingegen keinerlei Einfluss, ebenso wenig wie Indexzugehörigkeiten. Jede Aktie des deutschen Kurszettels, die ausreichend liquide handelbar ist, hat die Chance, in den Fonds zu gelangen. Analoges gilt für das Portfoliogewicht, bei dem Indexwerte keine Vorrechte genießen. Im Gegenteil: Fälle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...