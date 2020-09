Hauptversammlungen (HV) von gesunden Unternehmen sind gewöhnlich von einer gewissen Harmonie geprägt und Tagesordnungspunkte erhalten in der Regel haushohe Zustimmungswerte. Bei der Hauptversammlung von Steinhoff kann von einer solchen Einmütigkeit keine Rede sein. Für den Steinhoff-Vorstand gab es eine richtige Klatsche. Gerät das Ziel, die Rechtstreitigkeiten in vier bis sechs Monaten zu lösen, in Gefahr?Laut Moneyweb nahmen lediglich 13,13 Prozent der Aktionäre an der virtuellen Hauptversammlung ...

