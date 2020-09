Wie das Nachrichtenportal "EU-info.de' mitteilt, will die EU-Kommission dem stark wachsenden Bedarf an Lithium für E-Auto-Batterien und an anderen kritischen Rohstoffen für die Klima- und Digitalwende mit einer neuen Strategie begegnen. Kernpunkte sind eine Rohstoff-Allianz mit der Industrie, Bündnisse mit Erzeugerländern und ein gezielteres Recycling der kostbaren Materialien. Die Strategie stellte die Kommission am Donnerstag vor.Allein für die Batterien für elektrisch fahrende Autos werde Europa 2030 rund 18 Mal mehr Lithium brauchen, bis 2050 sogar 60 Mal mehr, erklärte Kommissions-Vizepräsident Sefcovic. Man werde nicht zulassen, so Sefcovic, dass die Abhängigkeit der EU bei fossilen Energien durch eine Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen ersetzt wird.

