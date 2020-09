Der New Yorker Hedgefonds Third Point Capital, der rund 14 Milliarden Dollar verwaltet, hat vergangenes Quartal Anteile von Alibaba und JD.com gekauft. In einem Brief an die Investoren erklärt Gründer und Chef Daniel S. Loeb die Motivation für den Einstieg des Fonds - und welcher spezielle Zeitpunkt letztendlich genutzt wurde.Third Point habe die Verunsicherung über Chinas Verhältnis zu Hongkong und den Vereinigten Staaten genutzt, die zu fallenden Kursen bei China-Aktien geführt hatte, schreibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...