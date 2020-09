(shareribs.com) London 04.09.2020 - Der US-Dollar zieht am Freitag weiter an. Der US-Arbeitsmarkt hat sich im August erwartungsgemäß entwickelt. Dies setzt den Goldpreis unter Druck. Angesichts der starken Korrektur an Aktienmärkten bleiben die Kursverluste bei Gold aber moderat. In den USA Wurden im August 1,371 Mio. Stellen geschaffen, die Arbeitslosenquote ging um 1,6 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent ...

