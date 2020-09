BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich haben Russland noch einmal gemeinsam zur Aufklärung der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny aufgefordert. "Die Verantwortlichen für diese abscheuliche Tat müssen gefunden und vor Gericht gestellt werden", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister Heiko Maas und Jean-Yves Le Drian, die am Freitag veröffentlicht wurde. Die beiden zeigten sich tief bestürzt über den Angriff auf Nawalny, der eine "sehr schwere Verletzung der grundlegenden Prinzipien der Demokratie und des politischen Pluralismus" darstelle.

Die Bundesregierung betrachtet es nach Untersuchungen eines Speziallabors der Bundeswehr als zweifelsfrei belegt, dass Nawalny mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet wurde. Der Oppositionspolitiker war am 20. August auf einem Flug in Russland plötzlich ins Koma gefallen und später auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine "angemessenen" Reaktion auf die Vergiftung zusammen mit den Verbündeten angekündigt./mfi/DP/nas