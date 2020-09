Die Aktie des Nutzfahrzeug-Herstellers Traton stand in der zweiten Wochenhälfte bei den Anlegern wieder höher im Kurs. Denn es gibt neue Hoffnung, dass man vielleicht doch die Übernahme des amerikanischen Wettbewerbers Navistar stemmen könnte.Redet man wieder?Beide Unternehmen hatten bereits in diesem Jahr entsprechende Gespräche geführt. Diese waren allerdings dann eingestellt worden, nachdem die Corona-Pandemie an Auswirkungen gewonnen hatte. Navistar stellt unter anderem Schulbusse und Nutzfahrzeuge her, liefert allerdings auch Militär-Trucks. Zum Portfolio gehören außerdem noch Diesel-Motoren und Ersatzteile für Nutzfahrzeuge und entsprechende Dieselmotoren.

