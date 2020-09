DJ US-Verteidigungsministerium bestätigt 10-Mrd-USD-Auftrag für Mircosoft

Von Jon Swartz

NEW YORK (Dow Jones)--Das US-Verteidigungsministerium hat den 10 Milliarden Dollar schweren Cloud-Computing-Auftrag für Microsoft bestätigt. Um den Auftrag hatte sich auch Amazon beworben. Die Neubewertung des umstrittenen Vertrags sei abgeschlossen worden, teilte das Ministerium am Freitag mit. "Der Vorschlag von Microsoft stellt weiterhin den besten Wert für die Regierung dar", heißt es in der Erklärung und weiter: "Der JEDI-Cloud-Vertrag ist ein Vertrag mit festem Preis und unbegrenzter Lieferung/unbegrenzter Menge, der dem Verteidigungsministerium die gesamte Palette der Cloud-Computing-Dienste zur Verfügung stellen wird".

Microsoft und Amazon standen nicht sofort für eine Stellungnahme zur Verfügung. Der Cloud-Computing-Vertrag Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) läuft über zehn Jahre. Das Pentagon vergab JEDI ursprünglich im Oktober an Microsoft, ungeachtet von Einwänden des Mitfinalisten Amazon, der dann im November aus Protest Klage erhob. Im April erteilte ein Bundesrichter dem Pentagon dann die Erlaubnis, die Angebote neu zu bewerten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2020 16:49 ET (20:49 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.