Am 04.08. legte der weltgrößte Entwickler von Online-Spieleformaten und entsprechender Software ACTIVISION BLIZZARD (US00507V1098) ebenso und in ähnlicher Größenordnung wie sein von uns gleichfalls in den Depots allokierter japanischer Pendant CAPCOM (JP3218900003; siehe unsere Analyse vom 09.08.) erstklassige Zahlen zum 2. Quartal 2020 vor, die jedoch auch nach Einschätzung des Activision-Vorstands gleichermaßen stark von der Sonderkonjunktur einer verstärkten Spiele-Freizeitbeschäftigung in den eigenen vier Wänden im Zuge der ausgebreiteten Corona-Pandemie geprägt waren.So verzeichnete Activision Blizzard, getragen von seinen weltführenden und jeweils in den Top 10-Verkaufsrängen liegenden 2 Blockbuster-Spieleserien des Abenteuer-Action-Genres "Call of Duty" und "World of Warcraft" im 2. Quartal gegenüber dem Vorjahr ein sattes Umsatzplus von + 38 % auf 1,93 Mrd. USD, dem sogar eine Nettogewinnsteigerung von + 54 % auf 631 Mio. USD oder umgerechnet 0,81 USD je Aktie folgte (zum Vergleich etwas moderateres Quartalsergebnis von CAPCOM mit seinen Blockbuster-Spieleserien "Resident Evil" und "Monster Hunter": Umsatz + 32 %, Reingewinn + 44 % gegenüber Vorjahr).

