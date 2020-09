von Redaktion €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Qonto ist ein französisches Start-up, das inzwischen auch in Deutschland mobile Konten für Geschäftskunden anbietet. Sie beklagen eine Diskriminierung der IBAN? Was soll das sein?Philipp Pohlmann: Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass im europäischen Zahlungsraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...