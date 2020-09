Was gab es diese Woche über unsere "Wasserstoffwerten" zu berichten: NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) soll neue Deals haben, NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) beleifert wasserstoffbasierte Stahlproduktion, Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) öffnet sich den japanischen Markt und Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) schafft sich geldquelle, SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) mit neuen Produkten, Linde/Air Liquide nichts H2-bezogenes Kurstechnisch ist letzte Woche bei den Wasserstoffaktien einiges passiert - bei Plug Power und den anderen Werten - insbesondere NEL, die ein Tagestief von ...

