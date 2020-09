Tesla, Deutsche Post, Walmart, PayPal und voestalpine: Die Hot Stocks der Woche

Paypal

Die Aktie von PayPal (WKN: A14R7U / ISIN: US70450Y1038) verzeichnete in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Kurs-Rallye. Nachdem es im März im Zuge des Börsen-Crashs kurzfristig auf rund 82 US-Dollar nach unten ging, folgte eine steile Aufhol-Rallye. Dabei haben sich die Notierungen bis Ende August mehr als verdoppelt, wobei zwischenzeitlich neue Allzeithochs oberhalb der runden 200er-Marke markiert worden sind. Damit ist PayPal an der Börse inzwischen über 240 Mrd. US-Dollar wert und gehört damit zu den Schwergewichten an der Wall Street.

PayPal-Chart: Börse Stuttgart

PayPal ist einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie, die der Payment-Branche kräftigen Rückenwind beschert hat. Das zeigte sich zuletzt auch in den Geschäftszahlen. So legte der Umsatz im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 9,9 Mrd. US-Dollar zu. Unter dem Strich wurde ein Gewinnplus von sieben Prozent auf 1,6 Mrd. US-Dollar verzeichnet. Für das gesamte Geschäftsjahr 2020 prognostiziert PayPal ein Umsatzplus von 20 Prozent.

PayPal Mini Future Long WKN MC9E5P ISIN DE000MC9E5P9 Emissionstag 8. Mai 2020 Produkttyp Mini-Future Emittent Morgan Stanley

Walmart

Walmart (WKN: 860853 / ISIN: US9311421039) möchte sich mit Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) zusammentun, um das US-Geschäft der beliebten chinesischen Video-App TikTok zu übernehmen. Dieses könnte auf Druck des US-Präsidenten Donald Trump verkauft werden, wobei Sicherheitsbedenken angeführt werden. Trump hatte US-Unternehmen und Bürgern ab Mitte September Geschäfte mit TikTok untersagt. Ohne einen Verkauf würde der App das Aus in den Vereinigten Staaten drohen. Das Bieter-Duo Walmart und Microsoft soll nun im Rennen um die Video-App vorne liegen.

