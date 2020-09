Aktien im Schnelltest - Bühne frei für Bernecker-Redakteur Oliver Kantimm aus dem Redaktionsteam von "Der Aktionärsbrief" für seinen Kurzcheck im Rahmen von Bernecker TV. Der Schnelltest ist eine Auskoppelung aus dem ansonsten längeren Gesamtgespräch von Moderator Michael Hüsgen mit Oliver Kantimm im Rahmen von BerneckerTV (Sendung vom 03.09.2020). Themen:



++ Zoom Video Communications - Nachfrageexplosion, aber...++ Rocket Internet - Adieu von der Börse?++ Energiekontor: Reichlich Power im ersten Halbjahr++ Emmi: Wo liegt ein sinnvolles Kauflimit?++ Vectron: Vor Nachfrageschub?++ Eurofins Scientific: Sollte man den Fuß in die Tür stellen?++ Appen Ltd.: Grünes Licht trotz luftiger Bewertung?++ Digital Turbine: Deutliche Korrektur abwarten?



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Alternativ geht es auch hier entlang:







Oder via Copy/Paste:https://youtu.be/fRT_BBBdG-A

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de