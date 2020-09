FRANKFURT (dpa-AFX) - Grüne und IG Metall fordern vor dem Spitzentreffen zur Autobranche an diesem Dienstag einen staatlichen Fonds, der sich mit einer Beteiligung bei Krisenfirmen engagiert. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung": "Wir müssen Mittelständlern und Zulieferern Zeit verschaffen." Angesichts von mehr als 800 000 Beschäftigten in der Automobilindustrie könne "keine Politikerin sagen: Die sind mir egal, sollen sie doch schauen, wie sie über die Runden kommen".

Der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann plädierte für einen staatlichen "Mittelstands- und Transformationsfonds", der sich an Unternehmen in Not beteiligt. "Wenn der Staat einen Teil des Risikos übernimmt, könnte das kleinen und mittleren Unternehmen die Kraft zu Investitionen und Innovationen verschaffen", sagte Hofmann dem Blatt.

An diesem Dienstag treffen sich die Spitzenmanager der Autoindustrie bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem neuerlichen Autogipfel.