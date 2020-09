AgroAmerica, ein weltweit anerkanntes nachhaltiges Unternehmen, wurde bereits seit dem Jahr 2017 zum Sponsern des Central American Donors Forum, eingeladen, einer Initiative der Seattle International Foundation (SIF), die sich das Ziel gesetzt hat, Allianzen zu generieren sowie die Entwicklungsbemühungen in Mittelamerika voranzutreiben, um eine größere soziale Wirkung zu erzielen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200905005003/de/

For the 4th consecutive year, AgroAmerica participated as a sponsor of the Central America Donors Forum, promoting the development of the region. (Graphic: Business Wire)