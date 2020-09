Auch wenn die letzten Monate durch den Wirecard-Skandal belastet waren, so zeigt sich doch in den jüngsten Tendenzen, dass die Branche der Zahlungsdienstleister weiterhin auf Wachstum ausgerichtet ist. Zu denken ist da nur an den niederländischen Anbieter Adyen, der gerade sowohl in den Euro Stoxx 50 als auch in den Stoxx 50 aufgenommen wurde. Aber auch Konkurrent Worldline aus Frankreich sollte man nicht aus den Augen verlieren.Worldline kauft in Osteuropa zuHinsichtlich des Umsatzes ist Worldline zwar noch rund 50 % kleiner als Adyen und ebenfalls wesentlich kleiner als weitaus größere Konkurrenten wie Fiserv, Paypal und Global Payments. Doch versucht Worldline vor allem durch externes Wachstum, sprich Übernahmen, hier aufzuholen. Dabei hat das Unternehmen gerade gemeldet, dass man 53 % an dem tschechischen Zahlungsdienstleister GoPay erworben habe. Dieser ist Marktführer in der tschechischen Republik und zählt zu seinen Kunden hauptsächlich kleine und mittlere Geschäftskunden. Im vergangenen Jahr machte das Unternehmen dabei einen Umsatz von 7 Millionen Euro und einen operativen Gewinn von 2 Millionen Euro.

