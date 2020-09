Die chinesische Zentralregierung wird Peking bei der Einrichtung einer Pilot-Freihandelszone unterstützen, die wissenschaftliche und technologische Innovationen kennzeichnet und zu einer Öffnung des Dienstleistungssektor und der digitalen Wirtschaft beiträgt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200905005006/de/

Die Entscheidung wurde am Freitag anlässlich der Eröffnung der Messe China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2020 in Peking bekannt gegeben.

"Wir unterstützen die Stadt bei der Entwicklung einer nationalen integrierten Vorführzone, die größere Offenheit im Dienstleistungssektor ermöglicht. Sie wird Peking in die Lage versetzen, in der Rolle des Wegbereiters größere, kühnere Schritte zu machen und weitere replizierbare und skalierbare Erfahrungen zu sammeln", so der chinesische Präsident Xi Jinping bei seiner Videoansprache auf dem CIFTIS Global Trade in Services Summit.

Xi führte weiter aus, dass die neue Zone als Plattform der auf einem hohen Niveau erfolgenden Öffnung für die koordinierte Entwicklung der Peking-Tianjin-Hebei-Region dient und neue Perspektiven für Reformen und die Öffnung auf einer höheren Stufe erschließt.

Die CIFTIS ist die erste bedeutende internationale Wirtschafts- und Handelsmesse, die von China im Online- und Offline-Format seit dem Ausbruch von COVID-19 abgehalten wird.

Offene und inklusive Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit

In seiner Rede rief Xi zu gemeinsamen Anstrengungen zur Förderung offener und integrativer Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit auf. Auch wies er auf die tiefgreifenden Veränderungen hin, die in der Welt stattfinden und seit einem Jahrhundert in diesem Ausmaß nicht mehr gesehen wurden, wobei die COVID-19-Pandemie diesen Wandel beschleunigt.

Der chinesische Präsident hob die Einzigartigkeit des Dienstleistungssektors hervor, die sich aus der Konstellation von wenigen Sachwerten, aber vielen "Soft-Faktoren" der Produktion ergibt.

"Deshalb sind im Dienstleitungsbereichs mehr als in anderen Sektoren offene, transparente, inklusive und diskriminierungsfreie Rahmenbedingungen für das Wachstum von Unternehmen erforderlich", betonte Xi. Er plädierte für konzertierte Anstrengungen aller Länder zum Abbau von Barrieren an den Grenzen und hinter den Grenzen, die den Fluss von Produktionsfaktoren einschränken, und für die Förderung grenzüberschreitender Konnektivität.

"Wir arbeiten weiterhin an einem Negativlistensystem für die Verwaltung des grenzüberschreitenden Dienstleistungshandels", merkte er an. "Wir werden offene Plattformen für das Pilotprogramm der innovativen Entwicklung des Dienstleistungssektors entwickeln. Wir werden im Dienstleistungsbereich den Marktzugang weiter erleichtern und uns vermehrt um eine Steigerung der Einfuhr von hochwertigen Dienstleistungen bemühen."

Die Kraft der Innovation

Xi rief zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um die Kraft der Innovation freizusetzen und die Zusammenarbeit voranzutreiben.

"Wir müssen uns auf den Trend zum digitalen, internetbasierten und intelligenten Wachstum ausrichten, gemeinsam die digitale Kluft beseitigen und die Digitalisierung des Handels mit Dienstleistungen forcieren", so Xi.

"China wird weiterhin Standorte, an denen Dienstleistungsexport vorgestellt wird, einrichten und neue Geschäftsformen und -modelle im Dienstleistungshandel entwickeln. China wird zusammen mit anderen Ländern an einer verbesserten Koordinierung der makroökonomischen Politik, einer Beschleunigung der internationalen Kooperation im Digitalbereich, am verstärkten Schutz des geistigen Eigentums und an der Erleichterung des dynamischen Wachstums der digitalen Wirtschaft und der Sharing Economy arbeiten", fügte Xi hinzu und merkte an, dass diese Anstrengungen die Weltwirtschaft wieder in Schwung bringen werden.

Den Kuchen größer machen

Weiterhin betonte Präsident Xi die Bedeutung der Förderung einer für alle Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit. Er führte aus, dass in der heutigen Welt der Schlüssel für die Beziehungen zwischen Staaten im aufrichtigem Umgang miteinander und dem Streben nach gemeinsamen Vorteilen liegt.

"Länder müssen beim Ausbau ihres Handels mit Dienstleistungen vermehrt Synergien nutzen, neue Wege und weitere Bereiche der Zusammenarbeit aufspüren und nach möglichst weitreichenden konvergierenden Interessen in der Entwicklung suchen, damit der "Kuchen" immer größer wird."

China wird die CIFTIS und andere Plattformen, wie die China International Import Expo, dafür nutzen, den politischen und Erfahrungsaustausch zu fördern und vielfältige Partnerschaften mit ausländischen Regierungen, internationalen Organisationen, Wirtschaftsverbänden und Unternehmen zu stärken, fügte Xi hinzu.

"China unterstützt die Einrichtung einer globalen Allianz für den Handel mit Dienstleistungen. Wir hoffen, dass unsere praktische Zusammenarbeit vermehrt Früchte trägt und Menschen in verschiedenen Ländern von einem zunehmenden Handel mit Dienstleistungen profitieren."

Originalartikel: https://news.cgtn.com/news/2020-09-04/CIFTIS-2020-Global-Trade-in-Services-Summit-starts-in-Beijing-Tw02PUvgys/index.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200905005006/de/

Contacts:

Medien:

Jiang Simin

jiang.simin@cgtn.com

+86 18826553286