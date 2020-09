Sea Limited (SE): Lockdown-Gewinner aus Singapur vor Kursexplosion? >>> PULLBACK SETUP <<<

Wachstumssegmente SeaMoney Business (digitale Finanzdienstleistungen), Shopee (E-Commerce) und Garena (Online-Games) bringen Sea Limited (SE) auf die Überholpur!

Symbol:ISIN:Das aufstrebende Unternehmen mit Sitz in Singapur zählt zu den Gewinnern der Corona-Krise. In den letzten sechs Monaten gab es einen Kurszuwachs von circa 215 Prozent. Erst Mitte vergangener Woche wurde ein neues Allzeithoch erreicht. Der Rücksetzer zum 20er-EMA nebst Umkehrkerze bietet sich für ein Long Setup an.Sea Limited ist in den Wachstumssegmenten SeaMoney Business (digitale Finanzdienstleistungen), Shopee (E-Commerce) und Garena (Online-Games) aktiv und profitierte von den in vielen Ländern geltenden Kontaktbeschränkungen der vergangenen Monate. Auch wenn momentan noch rote Zahlen geschrieben werden, entwickeln sich die fundamentalen Kennzahlen positiv und die Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung sind sehr gut.Kaufsignal: 145.72 USD, Kursziel: 165.23 USD, Stopp Loss: 137.79 USDWir setzen Kaufsignal und Stopp Loss ober- und unterhalb der Tageskerze vom vergangenen Freitag und nehmen das Allzeithoch ins Visier. Dabei erreichen wir ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis von 2.5. Falls der Kurs nach oben geht, könnten wir vom hohen Short-Float-Anteil profitieren. Quartalszahlen sind erst wieder im November und stören unser Vorhaben nicht.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SE.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/sea-limited-se-lockdown-gewinner-aus-singapur-vor-kursexplosion/