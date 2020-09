Datagroup hat in dieser Woche Zahlen für das dritte Quartal 2019/20 veröffentlicht, die Ergebnisseitig sehr schwach ausgefallen sind. Zwar erhöhte sich im dritten Quartal der Umsatz deutlich um 25,3% auf 94,23mEUR, war jedoch vor allem durch die getätigten Übernahmen (Portavis, IT Informatik & Mercoline) geprägt. Nach 9 Monaten stand ein Umsatzanstieg von 23,5% zu Buche, der zu rund 1,0% durch organisches Wachstum erzielt worden sein dürfte. Mit Blick auf die Zusammensetzung haben sich vor allem die Dienstleistungsumsätze erneut deutlich erhöht (9M: +27,1% / Q3: +31,6%), während die Handelsumsätze (9M: +6,3% / Q3: -3,5%) weiter an Bedeutung verloren haben.



