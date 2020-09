GoldIn der abgelaufenen Handelswoche war die Gesamttendenz bei den Edelmetallen eher schwächer, wenngleich auch in geringerem Maße als an den großen Aktienmärkten.An den US-Aktienmärkten drehte die Stimmung am Donnerstag nach den starken Anstiegen der Vorwochen plötzlich in Richtung Gewinnmitnahme.Der US-Dollar holte im Zuge dessen einen Teil seiner Verluste gegenüber dem Euro aus der Vorwoche wieder auf und schloss im Wochenvergleich um 0,57 % höher.Gold konnte in diesem Umfeld nicht von den Kursrückgängen am Aktienmarkt profitieren und schloss gegenüber der Vorwoche um 1,58 % tiefer.Die COT-Daten per 01.09.2020 zeigen für Gold einen Anstieg der Short-Position der Commercials um 4 % auf 277.406 Kontrakte. Das Open Interest blieb fast konstant und betrug 547.704 Kontrakte.

