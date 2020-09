Die anhaltende Flut billigen Notenbankgeldes wird die Börsen Experten zufolge in den kommenden Wochen in neue Höhen hieven. Der jüngste Strategieschwenk der US-Notenbank Fed zementiere das aktuelle Niedrigzinsumfeld auf absehbare Zeit, sagt Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank in Essen.

Den vollständigen Artikel lesen ...