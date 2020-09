In den Händen des Großaktionärs…

Bye, bye Parkett

Rocket Internet (WKN: A12UKK / ISIN: DE000A12UKK6) will sich von der Börse zurückziehen. Dazu hat die Gesellschaft am Dienstag ein entsprechendes Delisting angekündigt und ein Rückerwerbsangebot über 18,57 Euro je Rocket Internet-Aktie veröffentlicht. Eine außerordentliche Hauptversammlung soll dazu am 24. September die Einziehung von Aktien beschließen, die zuvor im Rahmen des Delisting-Rückerwerbsangebots erworben wurden. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm über 8,84 Prozent des Grundkapitals angekündigt. Keine guten Nachrichten für die Aktionäre.

Schlechtes Geschäft

Anleger stehen angesichts des bisherigen Kursverlaufs sowieso bereits vor den Trümmern ihres Investments. Zur Erinnerung: 2014 kamen die Aktien zu 42,50 Euro an die Börse und kletterten schnell bis kurz unter die 60-Euro-Marke. Seither hat der Kurs der Aktie den Startkurs aber nicht mehr erreicht. Im Sommer 2018 war noch einmal kurz die 30-Euro-Marke geknackt worden, doch seither kannte der Aktienkurs nur den Weg in Richtung Süden. Da es zudem keine Dividende gab, hatten die meisten Anleger mit der Aktie wohl nur wenig Freude im Depot.

