Gold, Bitcoin, Erdgas und die Märkte abseits von Aktien

Abseits der Aktienmärkte standen in dieser Woche unter anderem Gold, Bitcoin sowie Erdgas im Fokus.

Erdgas

Die Erdgaspreise (natural gas) verzeichneten jüngst einen steilen Kursanstieg. Allein auf Monatssicht ging es für die Notierungen um über 50 Prozent nach oben. Zu den aktuellen Kurstreibern gehören laut dem US-Finanzunternehmen Charles Schwab besser als erwartete Nachfrageprognosen rund um den Globus. Charles Schwab zufolge gab es zudem in Kalifornien zuletzt häufigere Stromausfälle. Das habe dazu geführt, dass Erdgas verstärkt als Ergänzung zur Windenergie eingesetzt wurde.

Demnach ist die Windenergie nicht allein in der Lage, den aktuellen Bedarf zu decken, was dazu führe, dass die Erdgasspeicher in den westlichen Regionen der USA in Anspruch genommen werden. Trotz der jüngsten Kurs-Rallye bei Erdgas zeigen die Trendpfeile übergeordnet weiter nach unten, denn die Gaspreise befinden sich schon seit Ende 2018 im Sinkflug, der nur kurzfristig immer mal wieder von neuen Aufholbewegungen unterbrochen wird.

Deshalb könnten die nächsten Kursrückschläge schon bald folgen. Dafür sprechen auch die immer günstiger werdenden erneuerbaren Energien und die zunehmende Kritik von Umweltschützern und aktivistischen Investoren, die vor allem das Geschäft mit Flüssigerdgas immer unsicherer machen. Außerdem hat sich die Gasnachfrage in Asien in den vergangenen Jahren schwächer entwickelt als gedacht, was einen weiteren Belastungsfaktor darstellt.

