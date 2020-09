Baierbrunn (ots) - Eltern vertrauen gerne auf die Wirkstoffe von Heilpflanzen, sind aber gleichzeitig verunsichert, wenn etwa der Hustensaft für ihre Kinder Alkohol enthältWenn es um die Gesundheit geht, greifen die Deutschen gerne zu pflanzlichen Wirkstoffen: Etwa 30 Prozent der Bundesbürger vertrauen Arzneimitteln auf pflanzlicher Basis mehr als chemischen Präparaten, so eine Studie der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung. Mehr als ein Drittel der Eltern setzt bei der Medikation ihrer Kinder auf Phythotherapie, berichtet das Apothekenmagazin "Baby und Familie". Doch ist der in vielen Pflanzenmedikamenten enthaltene Alkohol schädlich für die Kleinen?In der Pflanzenmedizin hat sich Alkohol bewährtDamit die Wirkstoffe einer Heilpflanze in einen Saft oder in Tropfen gelangen können, braucht es sogenannte Extraktionsmittel, die die Inhaltsstoffe aus den Pflanzenbestandteilen herauslösen. "In der Pflanzenmedizin hat sich Alkohol gut bewährt", erklärt Apothekerin Margit Schlenk aus Nürnberg.Viele Eltern haben allerdings ein ungutes Gefühl, wenn der Hustensaft, den ihr Kind schlucken soll, Alkohol enthält. Apothekerin Schlenk kann besorgte Eltern diesbezüglich aber beruhigen: "Eine Einzeldosis des jeweiligen Mittels enthält so wenig Alkohol, dass er für Kleine unbedenklich ist." In Brot oder Apfelsaft finden sich sogar vergleichbare Mengen. Wer trotzdem auf Nummer sicher gehen will, kann alkoholische Zubereitungen in etwas heißen Tee geben, rät Schlenk. "Durch die Hitze verdampft der Alkohol." Gut zu wissen: Alkoholfreie Präparate enthalten meist andere Lösungsmittel. Diese seien aber nicht besser als Alkohol und zum Teil sogar weniger gut erforscht, so Apothekerin Schlenk.Lesetipp: Im Titelthema der aktuellen Ausgabe von "Baby und Familie" erfahren Sie, wie Pflanzenmedizin bei Kindern viele Beschwerden lindern kann, wann pflanzliche Mittel helfen, was Eltern wissen sollten und wo die Phytotherapie ihre Grenzen hat.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 9/2020 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.baby-und-familie.de.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4698570