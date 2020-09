Köln (ots) -Zum 90. Geburtstag ehrt der WDR Mario Adorf mit einem ganzen Abendund ausgewählten WDR-Koproduktionen im WDR Fernsehen und derMediathek.WDR-Intendant und ARD-Vorsitzender Tom Buhrow gratuliert: "MarioAdorf ist einer der profiliertesten Charakterdarsteller des deutschenund internationalen Films. Wir freuen uns sehr, dem Grandseigneur derSchauspielerei zum 90. Geburtstag im WDR Fernsehen einen rotenTeppich auszurollen. Unser Publikum darf sich auf ein Wiedersehen mitMario Adorf in vielen seiner Paraderollen freuen."1930 in Zürich geboren, wuchs der Schauspieler bei seineralleinerziehenden Mutter in der Eifel auf. Wie viele andere deutscheSchauspieler zog es Adorf nach Hollywood, später nach Italien. Bisheute hat er mit seinen legendären Auftritten in rund 200 Kino- undFernsehproduktionen mitgewirkt.Anlässlich seines 90. Geburtstags am 8. September 2020 läuft bereitsam Sonntag, 6. September um 18.04 Uhr in WDR 5 "Erlebte Geschichten -Der Schauspieler Mario Adorf".Am Dienstag, 8. September folgt um 21.04 Uhr in WDR 5 Scala einlanges Porträt von Mario Adorf.Am Samstagabend, 12. September 2020, zeigt der WDR zwei Spielfilme,einen Fernsehfilm und eine Serienfolge mit Mario Adorf.Der letzte Mentsch (2014), 20.15 UhrMarcus (Mario Adorf) ist ein Überlebender von Theresienstadt undAuschwitz. Damit er als Jude bei den Seinen beerdigt werden kann,soll er Beweise anführen, dass er wirklich Jude ist. Von der jungenDeutschtürkin Gül (Katharina Derr) lässt er sich nach Ungarn fahren,das Land seiner Kindheit, um Dokumente und Zeugenaussagen zubeschaffen.Auf der Reise lernen Gül und Marcus einander, aber auch sich selber,besser kennen. In seinem Geburtsort Vác trifft Marcus auf jemanden,der scheinbar schon lange auf ihn gewartet hat.Redaktion: Götz Schmedes WDR, Thomas Lüthi SFR-Schweizer FernsehenDie lange Welle hinterm Kiel (2011), 21.40 UhrAuf einer Kreuzfahrt kommt es zur Begegnung zwischen der todkrankenMargarete Kämmerer (Christiana Hörbiger) und Martin Burian (MarioAdorf), der im Zweiten Weltkrieg an der Hinrichtung vonSudetendeutschen beteiligt war. Dabei kam auch Margaretes Ehemann umsLeben. Als sie erfährt, dass der Mörder an Bord ist, will sie diesenzur Rechenschaft ziehen.Regie: Nikolaus LeytnerNach dem gleichnamigen Roman von Pavel KohoutALTERSGLÜHEN - Die Serie, (2014), Folge 3, 23.10 UhrSieben Frauen und sechs Männer, fast alle jenseits der 70, treffensich zum Speed Dating. Das Besondere: Für die 13 Schauspieler*innengibt es kein Drehbuch und keine Wiederholung. Pro Folge konzentriertsich die Serie auf eine einzige Figur, die sie durch das Treffenbegleitet.In der dritten Folge der sechsteiligen Serie geht es um JohannSchäfer (Mario Adorf), Ex-Unternehmer und Vater eines Sohnes, der denTod seiner geliebten Frau noch nicht verarbeitet hat. Auf demSterbebett musste er ihr schwören, sich umgehend eine neue Partnerinzu suchen. Doch das fällt ihm zunächst ausgesprochen schwer.Redaktion: Lucia Keuter (WDR), Sabine Holtgreve (NDR)Die Blechtrommel - Director's Cut (1979), 23.35 UhrAn seinem dritten Geburtstag verweigert der 1924 in Danzig geboreneOskar Matzerath (David Bennent) weiter zu wachsen und Teil derErwachsenenwelt zu werden. Auf seiner Blechtrommel protestiert ergegen Nazis und Mitläufer. Erst nach Kriegsende fasst er denBeschluss, wieder zu wachsen und mitbestimmen zu wollen.Die weitgehend werktreue Verfilmung des Bestsellers von Günter Grasserhielt zahlreiche Preise, darunter die Goldene Palme von Cannes undeinen Oscar als "Bester fremdsprachiger Film". Mario Adorf ist in derRolle von Alfred Matzerath, Oskars Vater, zu sehen.Regie: Volker SchlöndorffAlle Beiträge sind auch in der Mediathek abrufbar, "Der letzteMentsch" und "Altersglühen" bereits um 20.15 Uhr.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 / 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4698619