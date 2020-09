Endspurt: Siemens Energy (WKN: SGAP07) wird in wenigen Wochen abgespaltet und kann dann selbstständig an der Börse gehandelt werden. Das Management hat Anfang des Monats noch einmal umfassend über die Aufstellung des neuen Konzerns berichtet. Mit adeligem Purpur als Unternehmensfarbe emanzipiert er sich vom klassischen Siemens (WKN: 723610)-Türkis. Das traditionsreiche Geschäft ist sicherlich nicht mehr grün hinter den Ohren, will aber immer grüner werden. Effizienztechnologien sollen sich schließlich ...

