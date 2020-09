DJ INDEXÄNDERUNG/Catalent, Etsy, Teradyne kommen in S&P 500 - Tesla außen vor

Von Maria Armental

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktien von Catalent, Etsy und Teradyne werden neu in den viel beachteten S&P-500-Index aufgenommen. Wie S&P Dow Jones Indices am Freitagabend mitteilte, müssen dafür H&R Block, Coty und Kohl's ihre Plätze freimachen. Die Änderungen werden zum 21. September umgesetzt.

Keine Berücksichtigung fand die Tesla-Aktie. Nachdem das Unternehmen vier Quartale in Folge profitabel gewirtschaftet hatte und damit eine Anforderung für die Aufnahme in den S&P-500-Index erfüllt hatte, hatten viele Akteure mit einer Aufnahme gerechnet. Vielfach wurde dies Erwartung auch als ein Grund für die kräftigen Kursgewinne der Akte in den vergangenen Wochen gesehen. Wedbusch-Analyst Dan Ives hatte im Juli, nachdem Tesla über einen Gewinn im jüngsten Quartal berichtet hatte, von einer "beschlossenen Sache" gesprochen, was den Aufstieg in den S&P-500 betrifft. Nicht Nichtberücksichtigung bezeichnete er nun als "so etwas wie einen Schocker", auf den die Aktie negativ reagieren dürfte.

September 06, 2020 06:34 ET (10:34 GMT)

