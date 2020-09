Auch wenn die breite Korrektur des MSCI World-Index in der letzten Woche noch in halbwegs glimpflichen Bahnen verlief (in USD -2,3 %, in EURO -1,5 %), so zollte der Index der von uns bereits seit Wochen angeprangerten, relativ strapazierten Bewertung mit einem KGV (2021e) von rd. 20 und damit dem höchsten KGV-Stand seit Ende 2001 / Anfang 2002 nun doch den längst überfälligen Tribut.Bemerkenswert hierbei, wenn auch psychologisch durchaus nachvollziehbar und historisch schon x-fach eingetreten, war allerdings auch in der letzten Woche das sattsam bekannte Muster, dass im Zuge dieser kurzfristigen Ausverkaufsstimmung an den Märkten nach dem klassischen "Gier (oder auch Panik) frisst Hirn"-Prinzip die kräftigsten Gewinnmitnahmen vor allem in den qualitativ hochwertigsten und daher zuletzt am stärksten gestiegenen Wachstumsaktien erfolgten, und in diesem Segment offenbar unter weitgehender Ausblendung jeglicher fundamentalanalytischer Überlegungen daher viele dieser Aktien massiv unter die Räder gerieten.

