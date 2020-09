Die Kursentwicklung von va-q-tec in den vergangenen Monaten ist atemberaubend. In den Krisenwochen stand die Aktie bei 6,72 Euro, am Wochenanfang kostete die Aktie 24,30 Euro. Zum Wochenausklang notierte das Papier bei 21,00 Euro. Mit einem solchen ...

