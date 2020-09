Die Zahl der Internetnutzer in China soll in den nächsten Jahren von 800 Millionen auf 1,1 Milliarden Menschen anwachsen. Der E-Commerce soll dabei schon bald ein Volumen von einer Billion Dollar erreichen. Beim zunehmenden Wohlstand von Chinas Bevölkerung dürften die Zahlen noch weitaus höher ausfallen. Der WANT Index gibt Anlegern die Möglichkeit, in vier große im Internet sowie E-Commerce aktive chinesische Konzerne gleichzeitig zu investieren und vom Wachstum in China zu profitieren.

