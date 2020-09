Zum Freitag wirkte unser Dax schon noch recht wacklig und konnte sich gerade noch so in den letzten Handelsstunden etwas zurück pirschen, doch der Wochenchart wirkt angeschlagen und das nicht nur in unserem Dax… Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 13800, 13550, 13300, 13100, 12885, 12730, 12640, 12560, 12330, 12110, 12009, 11750, ...

