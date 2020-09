Das Berliner Startup Phantasma Labs darf sich über eine Seed-Finanzierung in zweistelliger Millionenhöhe freuen. Das Unternehmen liefert Trainingsdaten für autonome Fahrzeuge. Die Software des 2018 gegründeten Startups Phantasma Labs verschafft autonomen Autos Trainingssituationen, die es im realen Alltag glücklicherweise eher selten gibt. So sorgt etwa die Software dafür, dass in der virtuellen Welt der Trainingsumgebung plötzlich ein Fußgänger die Straße betritt oder ein Radfahrer aus dem toten Winkel heranprescht. Dabei arbeitet die Software maßstabsgetreu und in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...