Frankfurt (www.fondscheck.de) - Rize erweitert das Angebot an Exchange Traded Funds (ETFs) auf Xetra und dem Frankfuter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Eine Investition in den Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF - USD Acc (ISIN IE00BLRPQH31/ WKN A2P876) ermögliche es Anlegern, an innovativen Unternehmen der Lebensmittelindustrie weltweit zu partizipieren. Ziel dieser Unternehmen sei es, ein nachhaltiges, sicheres sowie faires globales Lebensmittelsystem aufzubauen. Hierzu würden Unternehmen aus der Agrarwissenschaft, Landwirtschaft und dem Wassermanagement zählen, die das Ziel verfolgen würden, mehr Lebensmittel mit weniger Ressourcen und geringerer Umweltbelastung zu produzieren. Zusätzlich werde Wert auf recycelbare Verpackungen sowie die Erforschung und Produktion biologischer Lebensmittel auf pflanzlicher Basis gelegt. ...

